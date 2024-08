Portici | rapinano a mano armata di pistola due giovani Arrestati dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dueper rapina a: fermati con unaa salve priva di tappo rosso Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato di-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I a, per la segnalazione di una rapina. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno appreso che due ragazzi, armati di, avevano consumato una rapina ai danni di due coetanei e, sotto la minaccia di una, si erano fatti consegnare telefoni e portafogli per poi allontanarsi a piedi.