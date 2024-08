Penta | attesa per lo spettacolo pirotecnico in onore di San Rocco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tutto pronto a, frazione del Comune di Fisciano, dove il prossimo 17 agosto il cielo si illuminerà di immenso col fuoco della tradizione attraverso l’attesoorganizzato dal Comitato Promotore “Fuochi San” per chiudere col botto i festeggiamenti indel Santo Patrono, San, in programma il 16 agosto. Rosa International Fire Works Quest’anno, la magia dei fuochi è stata di nuovo affidata alla ditta “La Rosa International Fire Works” da Bagheria, in provincia di Palermo, che la notte di venerdì 17 agosto, a partire dalle 23.30, prometterà di offrire un indimenticabilefatto di luci, colori ed effetti speciali che terranno col naso in su migliaia di appassionati e visitatori provenienti da ogni dove, che affolleranno le stradine di uno dei borghi più caratteristici della Valle dell’Irno.