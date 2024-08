Parigi 2024 Velasco addio? Dopo vittoria buon momento per fare altro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) –la medaglia d’oro alle Olimpiadi di, Juliosaluta e lascia? “È un belper dire arrivederci, ma mi hanno già detto che se lo faccio mi ammazzano”, dice il ct della Nazionale di pallavolo a Casa Italialo storico oro conquistato nel volley femminile. “Quando vinci a questa età può essere ilpersempre dentro la federazione, vediamo”, dice il 72enne tecnico, che con il trionfo a cinque cerchi ha conquistato tutto quello che si può vincere. “Nella pallavolo ora non mi manca niente. E nella vita? Vorrei rinascere di nuovo”, dice. Alla guida della Nazionale feminile “ho imparato tanto. L’ho voluta tanto perché il cervello si mantiene giovane se si fanno cose nuove e quindi ho cercato la novità. L’ho fatto per non invecchiare”. “Come si riparte ora? La prossima volta quello che abbiamo fatto conta zero.