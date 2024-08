Parigi 2024 Claudia Mancinelli | Ero determinata ma qualsiasi allenatore avrebbe fatto lo stesso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tanto entusiasmo per Sofia Raffaeli, ma anche per l’allenatrice, diventata virale negli ultimi giorni dopo il ricorso vinto durante la finalissima dell’all-around di ritmica in cui Sofia ha conquistato la medaglia di bronzo. “Una guerriera io? Houna cosa che– ha risposto l’allenatrice ai cronisti che attendevano il loro ritorni a Fiumicino –. In quelle occasioni basta scrivere il punteggio che Sofia ha realmente eseguito e chiedere una verifica per ricontrollarlo. Strasicura del responso? Ero”.: “Ero, malo” SportFace.