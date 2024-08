One Piece | Luffy ci aggiorna sulla seconda stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'interprete di, Inaki Godoy, ha parlato della prossimadel popolare adattamento live-action di One. Uno degli eventi più attesi dell'anno è sicuramente l'arrivo delladi Onesu Netflix. La serie è un adattamento del manga di Eiichiro Oda e segue una ciurma di pirati nel tentativo di attraversare la Rotta Maggiore per reclamare il leggendario tesoro One. Con il pericolo dietro ogni angolo, la ciurma è riuscita a sconfiggere Buggy il Clown (Jeff Ward) e Arlong (McKinley Belcher III). Nellai protagonisti dovranno iniziare un viaggio ancora più pericoloso. One2, l'interprete di Zoro stravolge il suo fisico: cambio di look per il personaggio? Le anticipazioni dell'attore