Olimpiadi la decisione di Mattarella | anche gli azzurri arrivati quarti al Quirinale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, accoglierà alnon solo i medagliati delledi Parigi 2024, magli atleti italiani che si sono fermati a un passo dal podio. Questa, che rappresenta una novità significativa, è stata espressa dallo stessoal presidente del CONI, Giovanni Malagò. La cerimonia, prevista per il 23 settembre, avrà un significato particolare in quanto l’Italia ha eguagliato il record di medaglie ottenuto a Tokyo, conquistando ben 40 medaglie, di cui due ori in più rispetto all’edizione giapponese. Tuttavia, oltre ai successi sul podio, numerosi atleti italiani hanno raggiunto il quarto posto, meritando comunque un riconoscimento speciale.