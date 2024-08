Olimpiade dello Streaming Parigi 2024 Warner Bros Discovery raggiunge risultati straordinari

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha raggiuntoin termini di audience e coinvolgimento su tutte le piattaforme durante i Giochi Olimpici di, che si sono conclusi con la Cerimonia di Chiusura di domenica 11 agosto. Con il recente lancio di Max in 25 mercati europei,è stata definita la prima vera "" in Europa. Questo perché un numero maggiore di persone ha seguito contenuti olimpici inper un tempo più lungo che mai. Max è disponibile nei Paesi nordici, in Iberia, nell'Europa centrale e orientale, mentre+ è la piattaforma diper Germania, Italia e Regno Unito. HBO Max è il marchio didi WBD in Belgio e nei Paesi Bassi.In totale, oltre 215 milioni di spettatori in Europa hanno seguito i contenuti delle Olimpiadi sulle piattaforme di