Migranti | Battilocchio ' a Lampedusa virtuosa sinergia tra Istituzioni e Terzo settore'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - In questi anni, con regolarità ho visitato l'isola e l'hotspot. La situazione, grazie alla nuova normativa, è davvero migliorata. Ho incontrato e parlato a lungo con gli operatori Croce Rossa, responsabili della struttura: a loro giunga un ringraziamento, non formale, per il lavoro prezioso che stanno portando avanti. Il centro è davvero ben organizzato, con professionalità e competenza". Lo afferma Alessandro, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro, dopo un sopralluogo all'hotspot di. "Ho salutato e ringraziato -aggiunge- anche gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'Esercito: a, piccola splendida isola chiamata a una responsabilità abnorme, è in atto unatra”.