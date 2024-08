Meteo in queste ore il picco di calore assoluto di quest’estate finora Il caldo estremo prosegue fino a dopo Ferragosto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata diafricano senza precedenti. L’anticiclone Caronte, tornato a dominareuna breve tregua, porta con sé temperature estreme su gran parte del Paese. La fase più calda dell’estate è in arrivo, con ilprevisto tra lunedì 12 e mercoledì 14 agosto.Leggi anche:, gli esperti avvertono: “Afa fonte di stress e depressione”. Come difendersi Toscana e Sardegna le più colpite Le regioni del Centro e la Sardegna saranno le più colpite. A Firenze, i termometri potrebbero toccare i 40°C, mentre a Prato, Pistoia e Oristano si prevedono 39°C. Anche al Nord ilsarà intenso: a Trento si attendono 39°C, mentre in Veneto ed Emilia Romagna si potrebbero sfiorare i 38°C. Al Sud le temperature saranno più basse, ma comunque sopra la media stagionale.