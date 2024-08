Meteo a Roma Le previsioni per il 13 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024), martedì 13: sole splendente e temperature in aumento. Previste temperature massime di 36°C e allerta afa nella Capitale.– Domani aprevisti cieli poco nuvolosi e temperature fino a 34°C. Temporali pomeridiani attesi sull’Appennino.Domani, a, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con cieli poco nuvolosi e temperature che raggiungeranno un massimo di 34°C. La minima della notte si attesterà intorno ai 26°C, mentre lo zero termico sarà a 4718 metri. I venti soffieranno moderati da Sudovest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste piogge, ma è stata emessa un’allerta per il rischio di afa.Lazio Il previsore Medio Tirreno segnala che un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e soleggiato su tutta la regione Lazio.