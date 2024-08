Lorde mossa social per annunciare un nuovo album? Gli indizi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)sembra stia per tornare sulle scene: dopo essere apparsa suiin studio di registrazione, l’artista neozelandese ha lanciato uno importante inerente al, in arrivo un? Le paginedella 27enne sono state resettate: tutti i post presenti sono stati archiviati, il che lascerebbe presagire ad unadiventata ormai d’uso frequente inerente ad un imminente annuncio. La strategiaera stata seguita il mese scorso da un accenno sulla nuova musica in arrivo lo scorso mese di luglio.ha pubblicato delle immagini criptiche nelle quali era immortalata in studio ed al tempo stesso condiviso un video nel quale era possibile ascoltare alcuni secondi di musica nuova. “Teniamoci in contatto” afferma nel frame pubblicato dove si sentono elementi tecno e dance.