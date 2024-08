Lo trovo deprimente Ius Soli perché Patuanelli attacca il M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stefanosi schiera a favore dello Iuse prende le distanze dal suo Movimento. Ospite di In Onda su La 7, interpellato da Marianna Aprile, il senatore grillino dice la sua sul diritto di cittadinanza da concedere a chiunque sia nato su territorio italiano e sconfessa le decisioni politiche portate finora avanti in Parlamento da Giuseppe Conte e i suoi. “Lo, irragionevole, sia per lo Ius Culturae, ma mi spingo a dire anche per lo Ius, che vede sicuramente il mio favore – esordisce il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato – Non probabilmente di tutta la mia forza politica, neanche di tutta la sinistra e del centro-sinistra, però credo che da questo punto di vista non è che ci si possa sempre schiacciare su posizioni di partito”.