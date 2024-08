Libri per bambini da leggere sotto l’ombrellone | un viaggio insieme a Giordano alla scoperta di chi abita Al di là del mare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’autrice di numerosiper l’infanzia, nonché affermata autrice di programmi televisivi per adulti e per ragazzi, Janna Cairoli, ci regala un libro dotato di una strabiliante storia poetica che tratta una tematica interessante da spiegare ai: l’inclusione.del faro (Edizioni Lapis) è una storia die conoscenza di due realtà culturali che si incontrano graziepotenza dela tal punto da far nascere un’amicizia speciale. I nostrivivono in un mondo multietnico, circondato da usi, tradizioni e costumi diversi dai propri, per questodel faro è un libro che li guida a comprendere quanto sia importante aprirsi ad un mondo nuovo e ad una lingua nuova; a rendere suggestiva la storia sono i disegni ad acquerello di Marina Marcolin.