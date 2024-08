L’ammissione nervosa di Kate prima del grande evento | tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024)Middletonfiltri: la Principessa del Galles confida le sue perplessità e preoccupazioni al pubblico in ascolto. Una volta raggiunti gli spalti della finale del torneo di Wimbledon,Middleton ha incantatoi presenti con il suo immancabile sorriso. La malattia di fatto, per quanto l’abbia debilitata fisicamente, non è riuscita ad intaccare l’indole risoluta e positiva che ha sempre contraddistinto la Principessa del Galles. Non deve essere semplice interfacciarsi quotidianamente con milioni di persone, presenti oppure in ascolto in mondovisione, soprattutto per una figura istituzionale quale quella della consorte del futuro sovrano inglese.Middleton ammette le sue fragilità: la confessione – foto: ansa – cityrumors.itIl giorno delle nozze, ad esempio, venne seguito da 20 milioni di telespettatori.