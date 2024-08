Jasmine uccisa da un camion aveva 19 ed era una violinista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lanuvio-Aprilia – Una giovane vita è stata spezzata nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2024, lungo la via Nettunense, dove MariaBuha, diciannovenne di origini romene, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La ragazza si trovava in sella a una moto Honda Cbr 1000, guidata da un amico di 22 anni, quando il mezzo ha impattato violentemente contro un. L’incidente e i soccorsi L’impatto è avvenuto in un tratto stradale tra Lanuvio e Aprilia. La violenza dello scontro è stata tale che Maria è stata sbalzata dalla moto, finendo per essere travolta dalche viaggiava nella direzione opposta. Il conducente del, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa, facendo perdere le proprie tracce.