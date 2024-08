Israele si prepara ad attacco Iran Hamas | No nuovi colloqui ma piano Biden

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – Mentresiall’rappresaglia da parte dell’, piuttosto che andare avanti con, chiede che venga attuato quello che è stato accettato il 2 luglio, ossia ilelaborato dal presidente degli Stati Uniti Joeper il cessate il fuoco di sei settimane nella Striscia di Gaza tra, in cambio della liberazione degli ostaggi e allo stesso tempo di centinaia di detenuti palestinesi, come si legge in una nota pubblicata sui social dal movimento palestinese.sono previsti al Cairo o a Doha giovedì.