Grande Fratello VIP é arrivata la proposta | due ex gieffini presto sposi

(Di lunedì 12 agosto 2024)VIP, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. L’ex gieffina ha mostrato un bel brillante. Éladi matrimonioVIP, aria in matrimonio per due ex? Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti al reality show di Mediaset e l’amore é sempre stato fortissimo. I due exhanno deciso inaspettatamente di godersi fin da subito il loro amore lontani dalle telecamere e fuori dal programma televisivo. Dal giorno in cui hanno abbandonato la Casa di Cinecittà, Gianmaria e Federica non si sono mai più persi di vista ammaliando sempre di più i fan. A distanza di due anni di puro amore, i due excontinuano ad essere seguitissimi ed amatissima dai fan.