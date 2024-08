Giornata amara nell’omnium Paternoster sta male e sfuma il sogno podio | Anche svenuta non doveva andare così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alla lista di chi ha vistore ilolimpico per un malanno come Tamberi si iscriveLetizia, ultima speranza di medaglia nel ciclismo su pista: tredicesima, dove puntava al, la trentina spiega il suo deludente risultato con un’indisposizione che l’ha colpita poco prima della gara. "Sono statafin dal riscaldamento del mattino, all’improvviso ho iniziato a vedere tutto sfocato e sono. Ero motivata, in questi giorni ho espresso valori che mai avevo avuto, conoscevo bene le avversarie: mai avrei pensato che il mio primo omnium olimpico andasse", le parole dell’azzurra, 25 anni, che non esclude di aver pagato l’ansia da prestazione. "Forse non ha giovato esser l’ultima a gareggiare, con importanti aspettative che io stessa mi ero data. Ci riproverò a Los Angeles", la promessa.