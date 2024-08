Fedrizzi e Cozzani Coppia invincibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nella piccola località di Chiesanuova Uzzanese le uniche due gare ciclistiche della giornata in Toscana proposte tradizionalmente dalla famiglia Maionchi. Al mattino in gara 115 allievi (34 gli arrivati) con la quindicesima vittoria nel 2024 del campione italiano il bolzanino Brandon(Forti e Veloci) che ha regolato in volata i quattro compagni di fuga giunti al traguardo con 10“ sugli inseguitori. Ai posti d’onore il fiorentino Gaggioli, Ceccato, Anichini e Tarallo, ovvero altri quattro allievi tra i più bravi della categoria, che nella mattinata di Ferragosto sarà impegnata sempre nel Pistoiese, nella gara di Vangile.