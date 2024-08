Eccellenza Montefano ufficiale l’arrivo dell’ex Jesina Mattia Martedì

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’anconetano classe 1998, jolly difensivo, viene dalla Maceratese. Ha vestito la maglia leoncella per 4 stagioni con circa 80 presenze, 12 agosto 2024 –è un nuovo giocatore del. Il classe 1998, difensore esterno, è già sceso in campo nell’amichevole contro la Biagio Nazzaro di sabato scorso 10 agosto (leggi qui), guadagnandosi il rigore del definitivo 0-4 poi battuto da Scocco. Il jolly difensivo ha giocato nellaper quattro stagioni, nel 2018-2019 e dal 2020-2021 al 2022-2023. Anconetano, è cresciuto nei settori giovanili di Nuova Folgore, Vigor Senigallia e Cesena. I bianconeri lo girano in prestito all’Imolese nel 2016-2017 in Serie D, poi al Varesina e al Forlì nella stagione seguente, sempre in quarta serie.