Crisi idrica De Rienzo FI | Inerzia sugli 11 pozzi Asi inutilizzati testimonia la negligenza e incapacità di governo di De Luca e Mastella

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo letto con enorme stupore quanto dichiarato dall’ex presidente dell’Asi sannita, Luigi Barone, a proposito degli 11utilizzabili nell’agglomerato industriale che nessuno, malgrado lache imperversa da alcuni anni, ha finora mai immaginato di rendere fruibili. Con maggiore rabbia abbiamo appreso che l’ex presidente Asi a luglio 2022 ha scritto ai vertici della Regione Campania per chiedere un contributo straordinario per l’utilizzo deie non ha mai avuto alcuna risposta. Questa è la prova provata delladi Dee i suoi alleati,compreso, rispetto ai problemi seri che riguardano la collettività”. A dirlo è Massimo De, Capo Segreteria e Responsabile Organizzazione di Forza Italia Benevento.