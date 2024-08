Coppa Italia Serie C ecco il programma dei sedicesimi di finale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon le gare disputate ieri si è chiuso il quadro delle squadre qualificate ai 16esimi didelladiC. Il secondo turno è insabato 17 e domenica 18 agosto quando entreranno in gioco anche Padova (2a girone A 2023-24), Torres (2a girone B 2023-24) Avellino (2a girone C 2023-24) e Catania (vincitrice2023-24), esonerate dalla disputa del primo turno. Il Benevento giocherà di nuovo in casa (gara secca con eventuali supplementari e rigori) contro il Potenza domenica 18 alle 21 al “Ciro Vigorito”, ma bisognerà attendere la scelta delle gare che Sky deciderà di trasmettere in diretta per avere l’ufficialità. In caso di ulteriore passaggio agli Ottavi (26,27 e 28 novembre) di, la squadra di mister Auteri affronterà la vincente della sfida Picerno-Team Altamura sempre in casa.