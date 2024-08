Con la panza a Ponza Ultimo la fidanzata Jacqueline incintissima | la reazione di Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Non siamo ancora agli sgoccioli ma poco ci manca: tra qualche meseLuna Di Giacomo ediventeranno genitori per la prima volta. Eppure sembra ieri che il cantante invitava la sua dolce metà sul palco dello stadio Olimpico, dove era in corso una delle date sold out del suo tour estivo, e dava il grande annuncio della gravidanza. La futura mamma, ormai è noto, è la figlia di Heather Parisi. Ma per chi se lo stesse chiedendo, ad oggi non è arrivato alcun commento alla notizia che presto diventerà nonna. Nonostante la pressione dei fan, che hanno iniziato a intasare ogni suo post da quando la lieta novella è diventata di dominio pubblico, la showgirl e ballerina non ha proferito parola. E da quanto si è capito non ha la minima intenzione di farlo.