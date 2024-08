CM com – Coppa Italia | tris Pisa a Frosinone il Lecce vince 2-1 col Mantova Dalle 20 45 Salernitana-Spezia LIVE|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 20:25:00 Fermi tutti! Prosegue il programma dei Trentaduesimi di finale di. Dopo i successi di ieri della Sampdoria sul Como ai gironi, del Torino sul Cosenza e del Palermo a sorpresa sul Parma, così come del Brescia sul neopromosso Venezia in Seri A, questa sera si chiude con altre quattro sfide. Ad aprire l’ultima giornata dei 32esimi alle 18:00 è ildeldi Filippo Inzaghi, che si è imposto col risultato di 3-0 sul campo del. Ilpassa il turno grazie al 2-1 sulcon il primo gol in giallorosso di Gaspar e la rete decisiva di Krstovic. Si chiude in serata conalle 20:45 e Cagliari-Carrarese alle 21:15.