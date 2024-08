Campi sportivi Ecco il restyling agli spogliatoi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nuovo anno sportivo, riparte la cacciaspazi. Un puzzle non semplice da completare, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. Scade infatti alle 12 di oggi il termine per presentare la richiesta relativa all’assegnazione degli spazi nelle palestre degli edifici scolastici di proprietà comunale o acquisite in concessione dalla Metrocittà l’anno scolastico 2024/2025. Intanto però è tempo diper gli impianti. A partire dal campo di via San Mamante a Santa Maria, dove sono partiti i lavori per sostituire la vecchia caldaia con due nuove a condensazione, oltre ad altri piccoli interventi che miglioreranno il risparmio energetico. Da tempo la società che ha in gestione l’impianto, l’Asd Santa Maria richiedeva un intervento risolutivo per glidel ‘Biagioli’.