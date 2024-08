Atletica Jacobs | Ora sono più consapevole del mio potenziale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (askanews) – “Ora che ho appena terminato la mia seconda Olimpiade, mi sento piùche mai del mio. Ho imparato cosi’ tanto su me stesso, su cosa significhi veramente spingersi oltre i propri limiti. Questa esperienza mi ha dato una motivazione incredibile. Non vedo l’ora di rimettermi in carreggiata, di spingere ancora di piu’, di inseguire nuovi traguardi con tutta l’energia che ho dentro. Il duro lavoro inizia ora. Il meglio deve ancora venire”. Così su X Marcell. L'articolo: “Orapiùdel mio” proviene da Ildenaro.it.