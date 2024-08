Allarme Israele | attacco di Iran ed Hezbollah prima di giovedì Usa inviano sottomarino nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Cresce la paura di una "black cloud”, la nuvola nera di un eventualemultiplo in contemporanea da, Libano Yemen e Iraq, conche si aspetta unsu vasta scala didel vertice diprossimo chiesto da Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Secondo Haaretz, le autorità di sicurezza sono in stato di massima allerta per un possibileda parte dell'o di. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato uncon missili guidati in Medio Oriente, mentre una portaerei che si stava già dirigendo verso l'area vi giungerà più rapidamente.