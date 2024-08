Alga alligatore lavori per ridurne la presenza in Arno | Fenomeno impossibile da evitare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 – Sono in corso da stamani idi rimozione delle alghe nel tratto urbano del fiumea Firenze. Lo spiega, in una nota, il Consorzio di Bonifica Medio Valdprecisando che idureranno qualche giorno. Le alghe proliferano dove l'acqua è più bassa e calda, come in questo periodo. L'ultimo avvistamento è una grande chiazza di alghe, dal colorito marrone, tra Varlungo e l'Albereta, all'ingresso del fiume in città. Ci sono poi distese di Potamogeton natans (detta comunemente brasca) e di. Si tratta, si precisa dal Consorzio, di fenomeni «naturali, impossibili e inutili dacon soluzioni meccaniche, ma che in situazioni specifiche possono essere regolati grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica».