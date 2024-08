Volley Femminile 2 Il procuratore Raguzzoni è da record | ’Schiero’ undici atlete

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Unstorico, difficilmente eguagliabile. Marco(in foto con Egonu e De Gennaro), con la sua Tope con l’aiuto di Riccardo Lelli che lo ha seguito a Parigi, è ilcon più giocatrici nella finale. Ben 11 nomi, quasi tutti quelli di spicco, le cui carriere sono gestite da, figlio del decano dei procuratori Mauro. Di chi parliamo? Paola Egonu e Moki De Gennaro o anche Anna Danesi e Myryam Sylla, ma anche Plummer e Robinson, per parlare delle fuoriclasse americane. In tutto sei azzurre e cinque statunitensi. Chi meglio di lui, per presentare la finale? "Per noi è una grande soddisfazione dal punto di vista sportivo – attaccaparlando delle tantein gara – perché avevamo 44alle Olimpiadi e due allenatori: ben 11 sono in finale e in più c’è l’Italia, non vediamo l’ora".