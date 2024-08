VIDEO Sinner-Rublev 1-2 la sintesi | ancora dolore all’anca per l’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si ferma ai quarti di finale il cammino di Janniknel Masters 1000 di Montreal. L’edizione 2024 del Canada Open è stata funestata dalla pioggia, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a comprimere due turni nel sabato della città del Quebec. Nel caso dell’altoatesino, il primo impegno è filato via in maniera regolare contro il cileno Alejandro Tabilo (64 63), prima della sfida con Andrey. Nel cuore della notte italiana il russo ha sconfitto il numero 1 del mondo con il punteggio di 63 16 62 al termine di un match, a sua volta, interrotto per un nuovo intervento della pioggia. Una sconfitta che toglierà punti pesanti nella classifica ATP all’altoatesino ma che, soprattutto, lo ha visto nuovamente alle prese con problemidestra.