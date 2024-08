Ucraina | Mosca ' truppe di Kiev penetrate di 30 km all' interno della Russia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 ago. (Adnkronos) - Leucraine sono avanzate fino a 30 km all', in quella che è diventata l'incursione più profonda e significativa da quandoha iniziato la sua invasione dell'nel febbraio 2022. Il ministeroDifesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno affrontatoucraine nei pressi dei villaggi di Tolpino e Obshchy Kolodez, mentre l'offensiva nella regione di Kursk entra nel sesto giorno. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha accusatodi "intimidire la pacifica popolazione russa". Durante la notte, il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta l'attacco, affermando che l'stava spingendo la guerra "nel territorio dell'aggressore".