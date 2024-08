Ucraina attacca Zelensky | Spingiamo la guerra in Russia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) (Adnkronos) – L’vuole “spingere la” in, a casa di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyrrompe il silenzio sull’attacco che le forze di Kiev hanno portato al di là del confine, invadendo la regione russa di Kursk e acquisendo il controllo di una decina abbondante di centri abitati. A 5 giorni dall’inizio dell’offensiva, il presidente affronta l’argomento nel consueto messaggio quotidiano affidato al canale Telegram e ai social. “Ho ricevuto diversi rapporti dal comandante in capo Oleksandr Syrskyi sulle linee del fronte, sulle nostre azioni e la spinta allasul territorio dell’aggressore. Ringrazio ogni unità delle nostre Forze di difesa che sta rendendo possibile tutto questo. L’sta dimostrando di sapere davvero come ristabilire la giustizia e di esercitare la pressione necessaria sull’aggressore”, dice