Tre giorni alla Supercoppa Rivoluzione Dea verso il Real | Retegui dal 1’

(Di domenica 11 agosto 2024) Trefinale diEuropea contro ilMadrid. L’Atalanta oggi torna al lavoro al centro sportivo di Zingonia dopo aver giocato venerdì pomeriggio ad Amburgo l’ultima amichevole internazionale estiva, perdendo per 3-0 contro il St Pauli dopo un primo tempo dominato e una ripresa da dimenticare nei primi 25 minuti, con tre blackout difensivi costati altrettanti gol. Test dai due volti, quello di Amburgo, in cui Gasperini ha fatto le prove generali nel primo tempo in vista della finale di Varsavia, confermando che in porta giocherà Juan Musso, secondo in campionato dietro a Carnesecchi, ma portiere di coppa.