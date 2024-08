Si assume anche in pieno agosto Flussi migratori ancora importanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Sono circa 315mila i contratti di assunzione, di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato, previsti ad. Le previsioni evidenziano un andamento positivo rispetto all’anno scorso, con 22mila ingressi in più un tasso di crescita del 7,5%. Per gli imprenditori però è sempre più difficile trovare professionisti, soprattutto per la mancanza di candidati: dipendedalla denatalità e dal calo demografico. La difficoltà al reperimento delle risorse umane qualificate è del 48,9%. In Lombardia le previsioni indicano l’ingresso nelle aziende di quasi 58mila nuovi dipendenti. Sono quasi 1.600 in più rispetto addel 2024. Ammesso che ci siano candidati: la difficoltà di reperimento di lavoratori dare, in Lombardia è infatti del 49,5%. Significa che per ogni due posizioni aperte, per una non si trova chi la accetti o sia ritenuto idoneo a ricoprirla.