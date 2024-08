Romano | Neres-Napoli ci siamo Accordo alle fasi finali

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024) Secondola trattativa’. L’agente in Italia per concludere l’affare con gli azzurri. Ilè a un passo da David. Antonio Conte attende novità sul fronte mercato, da Fabrizioarrivano notizie confortanti per il tecnico azzurro. Calciomercatosempre più vicino, l’agente in Italia Fabrizio, esperto di calciomercato, conferma: “Ile l’agente di Davidsonodelle trattative, poiché il club è fiducioso di riuscire a concludere l’affare“. Un’ulteriore conferma arriva dalla mancata convocazione diper la partita del Benfica contro il Famalicao. “Ilvuole stringere per David. L’agente dell’esterno brasiliano si trova in Italia per provare a definire il trasferimento. Le parti sono molto vicine.