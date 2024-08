Rave party nel capannone Dj set tatuatore e droga Quindici giovani denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Lo aveva pubblicizzato come une poi lo ha effettivamente organizzato. La location scelta era la zona industriale di via Pacinotti, al confine con Monza. Lì, infatti, si trova unin disuso, perfetto per una nottata tra musica,e anche per ospitare qualche attività collaterale. Durante il blitz, oltre alle consolle per i dj, i carabinieri hanno infatti trovato il materiale per effettuare tatuaggi, ovviamente in modo irregolare, e hanno sequestrato qualche grammo di marijuana. Nei guai, per l’evento musicale non autorizzato, sono finite 15 persone. Il primo a essere stato fermato, proprio all’interno deldismesso, è stato un italiano di 25 anni. Dagli accertamenti è emerso che sia stato lui l’organizzatore del. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri.