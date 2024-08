Prima e Seconda Categoria Ufficiali i gironi | sogna lo Jolo Tutte le pratesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il debutto stagionale coinciderà con il primo turno di Coppa Toscana, già fissato da tempo per il prossimo 1 settembre praticamente in contemporanea. Intanto, però, le formazioni di Prato e provincia dipossono meglio pianificare le ultime tappe di avvicinamento all’esordio, dato che ieri è statazzata la composizione deidei campionati. La novità principale riguarda la, che in questa stagione avrà ben cinque rappresentantinel girone D: si riparte idealmente dallo, che ha visto sfumare la promozione agli scorsi playoff, a dispetto di un rendimento nel complesso costante e al di sopra della media del raggruppamento. Vanno a caccia di conferme il C.F. 2001 del nuovo mister Calderone (dopo una salvezza giunta nelle ultime giornate) e il CSL Prato Social Club, che ricomincia da Campolo.