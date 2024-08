Parigi 2024 Velasco firma oro pallavolo | chi è il ct della nazionale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Lafemminile diha finalmente conquistato l’ambita medaglia d’oro alle Olimpiadi, coronando il sogno di una generazione e ponendo fine a un’attesa lunga decenni. Ai Giochi di, le azzurre hanno trionfato con una prestazione memorabile, entrando di diritto nell’olimpo dello sport mondiale. Questo successo non porta solo ladelle straordinarie atlete che hanno composto la squadra, ma anche quella di un tecnico leggendario: Julio, figura che ha trasformato il volley italiano in un’icona inter. Con un passato glorioso alla guidamaschile negli anni ’90, dove aveva già scritto pagine indelebili di storia con vittorie in Europei, World League e Mondiali,ha finalmente conquistato l’oro olimpico, l’unico trofeo che mancava alla sua collezione.