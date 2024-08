Parigi 2024 | la maratoneta bhutanese arriva un’ora e mezza dopo la vincitrice standing ovation del pubblico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Kinzang Lhamo chiude la maratona femminile alle Olimpiadi diin tre ore, 52 minuti e 59. Non un bel tempo, anzi, l’atleta del Bhutan è ultima nella gara che chiude l’atletica ai Giochi. Al suo arrivo al traguardo,laSifan Hassan, Lhamo viene però accolta da unadelfrancese. Per Lhamo, portabandiera del Bhutan a, si trattava della prima competizione internazionale. Nel 2022 per lei erato un secondo posto nella Snowman Race, una corsa estrema lunga 203 km in Himalaya.: laladelSportFace.