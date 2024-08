Parigi 2024 Dagnoni | Bilancio estremamente positivo per il ciclismo italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Ildi questa Olimpiade per il, sotto gli occhi di tutti. Sono orgoglioso che con le nostre medaglie abbiamo contribuito a migliorare il risultato di Tokyo, come richiesto dal presidente Malagò. Il, a dispetto di quanto raccontato troppo spesso e troppo facilmente, è sano e in salute: questa Olimpiade l’ha dimostrato pienamente. Adesso dobbiamo festeggiare i successi e far tesoro di quello che ci è mancato come sprone per continuare a crescere e migliorarci. Filippo Ganna ha portato l’Italia sul podio della crono al cospetto del presidente Mattarella. Gli eroi di Tokyo si sono riconfermati sul podio a distanza di tre anni, non era facile né scontato. Le ragazze, pur se dispiaciute per il quarto posto, devono gioire perché hanno dimostrato di avere un futuro davanti.