Parigi 2024 da prima riserva a finalista nel pentathlon moderno | Annika Zillekens a Versailles 20 minuti prima della gara

(Di domenica 11 agosto 2024) Nelle Olimpiadi i cambi di programma sono sempre dietro l’angolo. Lo sa bene, atleta tedesca del, decima in semifinale e quindidell’ultimo atto, che ha ricevuto la convocazione per la finalissima a seguito del forfaitbritannica Kate French. La 34enne si è svegliata domenica mattina e ha deciso di andare a correre, quando è venuta a sapere del ripescaggio. A quel punto è corsa in macchina e si è diretta verso la Reggia di, dove era in programma ladi salto ostacoli., come riporta la Reuters, è arrivata ventidell’inizioprova. Diecidopo si è fatta trovare pronta a cavallo di fronte a circa 15.000 spettatori e in sella a Chinka’s Domerguie ha chiuso ladi equitazione con un percorso netto, portando a casa i 300 punti.