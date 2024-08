Olimpiadi Parigi 2024 le pagelle della cerimonia conclusiva | sorprende il momento karaoke

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 agosto 2024) Considerando le polemiche legate allad’apertura delledi, è chiaro come ci fosse un grande interesse per quella di chiusura. Lo stile è risultato fin da subito molto differente. Tono più dimesso e totale cambio di colori (assenza totale nella prima parte). Ecco un giudizio sulla conclusione di un evento sportivo che verrà ricordato a lungo, soprattutto in correlazione a quanto non ha davvero funzionato. Un avvio registrato Sembra proprio che l’organizzazione dellediabbia fatto la stessa scelta operata con Lady Gaga in apertura. Il montaggio rende tutto fluido ma si ha la sensazione che l’esibizione di Zaho de Sagazan sia stata registrata. La cantante ha proposto una sua versione di Sous le ciel de Paris di Edith Piaf, esibendosi al Jardin des Tuileries, dinanzi al braciere olimpico.