Olimpiadi la Spagna conferma la sua aurea mediocritas e si mantiene in linea con gli ultimi 25 anni

(Di domenica 11 agosto 2024) Laha chiuso l’edizione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 incon le aspettative della vigilia. Il bilancio degli iberici è comunque positivo, poiché il numero di medaglie non è stato inferiore a quello di Tokyo 2021 e soprattutto è stato incrementato il bottino di ori. Ori peraltro pesanti, perché tali sono quelli del salto triplo, del calcio e della pallanuoto femminile. Certo, è mancato il tennis, ma Carlos Alcaraz si è inchinato solo a un monumentale Novak Djokovic, peraltro capace di battere pure un Rafa Nadal ormai in disarmo. Inoltre il doppio composto dai due spagnoli era decisamente più quotato di quanto avrebbe dovuto essere. Gli spagnoli vincono dove sanno eccellere, in molti meno sport rispetto all’Italia. C’è poco da fare, se si guarda il movimento iberico nel suo complesso, può essere definito mediocre rispetto a quello di altre nazioni.