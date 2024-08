Musica e stelle nella baia C’è l’Orchestra dei fiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "" stasera (ore 22) a Portonovo. E’ un evento organizzato dal Consorzio La, in collaborazione con Lions Club Ancona La Mole, per celebrare la bellezza del fenomeno dellecadenti, dellae della solidarietà. L’iniziativa, a ingresso gratuito e libera donazione, ha come sede il piazzale dell’ex parcheggio dell’Hotel Internazionale, che ospiterà il concerto della prestigiosa Orchestra didi Ancona, formazione storica molto apprezzata e richiesta nel territorio. Nel corso della serata sarà possibile cimentarsi nell’osservazione del cielo al telescopio, grazie alla presenza dell’esperto astronomo Lucio Rossi.è composta da 50 musicisti provenienti da tutta la regione. Fondata a fine Ottocento, è l’istituzionele più antica della città.