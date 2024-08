Museo del Tesoro apertura speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)oggi dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 alle sale deldeldella Basilica di Santa Maria all’Impruneta, un patrimonio artistico e religioso di inestimabile valore. Strettamente legato alla storia dell’antica chiesa, si articola in diverse sezioni dedicate a oreficerie, paramenti sacri, arredi liturgici e manoscritti miniati, ognuna delle quali racconta un tassello della ricca storia della basilica e della profonda devozione mariana che qui si venera. La rial pubblico del, dei chiostri e delle cripte è resa possibile da una recente convenzione tra il Comune e la parrocchia, votata all’unanimità dal consiglio. Per ora saranno aperture in periodi prestabiliti, ma appena si concluderà il progetto di ristrutturazione, l’accesso sarà permanente, con i tesori della basilica fruibili a cittadini e turisti.