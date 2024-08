LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Micheli a caccia del podio nella laser run gran rimonta di Sotero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 LA TOP 5 DOPO LA PROVA DI NUOTO 1-Elodie Clouvel (FRA) 844 punti 2-Michelle Gulyas (HUN) 831 3-Seungmin Seong (KOR) 8134-Elena(ITA) 811 5-Mingyu Zhang (CHN) 800 8-Alice(ITA) 782 12:28 Quarto posto per Elena, apparsa leggermente in affanno nelle ultime vasche. 2:12.47 per la romana, che colleziona 286 punti in una batteria in cui le prime 4 sono separate da soli 2 punti. 2:11.47 e 288 punti infatti per la sudcoreana Seong, vincitrice della heat. 288 punti anche per la francese Clouvel, 286 per l’ungherese Gulyas. 12:27 Batteria tiratissima quest’ultima.non riesce a sbarazzarsi di Seong e deve controllare il rientro di Clouvel. 12:26 Ai 50 metri sono appaiate, Gulyas e Seong. Passaggio in 30.54.