LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Valente vince lo scratch dell’omnium Paternoster decima chiamata alla rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 Senza problemi Ellesse Andrewsla prima manche della semifinale della sprint femminile: Finucane deve arrendersi, almeno per il momento. 11.26 Seconda semifinale tra la britannica Emma Finucane, favorita per la vittoria finale, e la neozelandese Ellesse Andrews. 11.24 A sorpresa l’olandese van de Wouw si prende la prima manche della semifinale della sprint femminile contro Friedrich! Volata spettacolare della neerlandese che la passa sul rettilineo sfruttando l’abbrivio: non finisce di stupire. 11.