Lenny Kravitz caro il mio parcheggio | costa un terzo del biglietto

(Di domenica 11 agosto 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 11 agosto 2024 - Già da sabato sono partite le grandi manovre per l’atteso concerto dia Lido di Camaiore. In vista dello show di martedì 13 gli operai sono al lavoro per sistemare le transenne, i blocchi di cemento per chiudere le vie limitrofe sono stati scaricati, la segnaletica apposta per strada. Residenti e villeggianti si preparano a un giorno di passione (già dal primo pomeriggio il transito da e per il lungomare viene interdetto perfino ai pedoni costringendo a lunghi e trafficati giri) mentre gli appassionati scalpitano per il ritorno dell’artista a brevissima distanza dalla sua ultima apparizione toscana al Lucca Summer Festival di luglio.