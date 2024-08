La sinistra si deve arrendere | La sintesi la troveremo sempre Ciriani non ha dubbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Su Rai, giustizia e riforme, in maggioranza «la quadratura del cerchio come. Dallanon prendiamo lezioni. E sono diplomatico». Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento, è netto al Corriere della Sera. «Anche sul decreto carceri abbiamo trovato unasenza troppe difficoltà e nonostante le sensibilità diverse. La riforma della giustizia, inclusa la separazione delle carriere su cui c'è una proposta depositata, fa parte del programma. È una necessità del Paese», sottolinea l'esponente del governo Meloni. Sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio sottolinea che i cittadini «avranno benefici» perché «potranno contare su sindaci per bene che amministrano la cosa pubblica con più serenità, senza rischiare la gogna da innocenti, per qualsiasi denuncia».