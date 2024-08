La leggenda del Passatore Cortese | la vita e la morte di Stefano Pelloni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 11 agosto 2024) Prima che si trasferissero a Roma Non era ancora giunto il tempo della riunificazione, e tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana imperversava un vero e proprio esercito, guidato dal famigerato Passator, al secolo. “Esercito?”, potreste chiedervi. Certo, solo un esercito avrebbe potuto, nel 1851, rapinare un’intera cittadina come Forlimpopoli.e i suoi uomini chiusero e sbarrarono le porte, occuparono l’intera città, e presero in ostaggio tutti gli spettatori presenti al teatro. Trattenendo le mogli come garanzia, mandarono gli uomini a casa uno per uno per recuperare denaro e gioielli. Dopo aver riempito le casse della banda, si rifugiarono nei passi appenninici a lui cari: Verghereto, La Consuma, La Calla, e quello stesso Passo delda cuiprese il soprannome, poiché suo padre era traghettatore sul fiume Lanone.